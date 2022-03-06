МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Лента" ввела ограничения на реализацию ряда товаров при рознице в одни руки, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. X5 Group ввела ограничения на продажу определенных продуктов

""Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрети покупатель за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн", — говорится в сообщении компании.

Ранее Минпромторг РФ разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как заявили в ведомстве, с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договорённостей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка. Ограничения уже ввели "Ашан" и X5 Group.

"Эта вынужденная мера направлена на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объёмов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам",- говорится в сообщении пресс-службы. Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, приправы, мясную и рыбную консервацию, масла, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 13,646 миллиарда рублей, сократившись на 21,8%. Основным акционером является "Севергрупп" Алексея Мордашова, которая владеет 77,99% в капитале ритейлера.