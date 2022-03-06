МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" организует дополнительные рейсы с Мальдивских островов для вывоза туристов в Россию до момента приостановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" приостанавливает все международные рейсы

"Аэрофлот" организует дополнительные рейсы Мале — Москва для вывоза туристов в Россию до момента приостановки международного авиасообщения", — говорится в сообщении.

Таким образом, 7 марта будет выполнено четыре рейса с Мальдивских островов в Москву по следующему расписанию (время указано местное): SU321 — вылет из Мале в 11:00, SU325 — вылет из Мале в 15:05, SU329 — вылет из Мале в 16:40, SU327 — вылет из Мале в 19:55.

Пассажирам с билетами на даты вылета из Мале после 8 марта рекомендуется бесплатно переоформить перевозку на один из вышеуказанных рейсов для ускоренного возвращения на Родину.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск.