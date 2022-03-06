МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент России подписал закон, который позволяет малым и средним предприятиям уплату половины штрафа за антиконкурентные соглашения, при этом оплата должна производиться не позднее 20 дней с даты постановления о наложении штрафа. Банковские платежные агенты смогут принимать наличные от юрлиц и ИП

Поправки касаются штрафов за заключение субъектом МСП недопустимых антимонопольным законодательством соглашений, в том числе картельных и "вертикальных", или участие в них, а также соглашений, которые приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, ограничению конкуренции или созданию преимущественных условий для участников торгов.

В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф должен быть уплачен в полном размере.

Цель поправок — стимулирование добровольной уплаты штрафа субъектом МСП за соответствующие нарушения. Они позволят сбалансировать возможные финансовые риски лицу, привлеченному к административной ответственности, и исключить негативные последствия дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности, ранее отмечал кабмин РФ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.