2022-03-06T20:24:00+03:00
2022-03-06T20:44:44+03:00
2022-03-06T20:24:00+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220306/836284840.html
Danone приостановила инвестиции в Россию
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания. "Мы решили приостановить... ПРАЙМ, 06.03.2022
бизнес, новости, danone
https://cdnn.1prime.ru/images/83432/51/834325144.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83432/51/834325144.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83432/51/834325143.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83432/51/834325143.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83432/51/834325142.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83432/51/834325142.jpg
https://1prime.ru/world/20220306/836284648.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.
"Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания", — говорится в заявлении на сайте компании.