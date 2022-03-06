МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания. Раскрыта схема легального обхода санкций при торговле нефтью из России

"Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания", — говорится в заявлении на сайте компании.