МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В Москве с 6 марта закрылся целый ряд брендовых магазинов, в том числе Gucci, Prada, Louis Vuitton, Dior и Chanel, передает корреспондент РИА Новости. Danone приостановила инвестиции в Россию

В ЦУМе в центре столицы с 6 марта закрыты магазины Gucci, Prada, Louis Vuitton, Dior, David Yurman, Pater Philipp, Fendi, Chanel.

Gucci также закрыт на Петровке, 16, Prada — на Петровке, 7.

По адресу Петровка, 5, закрыты IWC Shaffhausmen, Panerai, Vacheron Constantin.

В Столешниковом переулке закрыты Brunnello Cucinelli, Mercury, Dior, Fendi, Cartier, Richard Mille, Hermes, Piaget, Louis Vuitton. На большинстве дверях магазинов вывесили таблички с предупреждением о закрытии по техническим причинам.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России.