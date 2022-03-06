МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России, сообщается на сайте сервиса. Ряд брендовых магазинов закрылись в Москве с 6 марта

"В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами, Premium больше не доступен для покупки в России", — сообщается на сайте сервиса.

Добавляется, что если у кого-то есть активная подписка, это означает, что следующая попытка сервиса принять оплату может быть неудачной. Если оплата не будет успешно обработана, Premium-подписка пользователя будет автоматически отменена и он перейдет на бесплатный план.