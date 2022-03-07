ПАРИЖ, 7 мар — ПРАЙМ. Российский модельер Валентин Юдашкин не сможет провести дефиле в онлайн-формате в рамках Недели моды в Париже во вторник, так как не осудил военные действия на Украине, передает Франс Пресс со ссылкой на Федерацию высокой моды. Глава МВД Великобритании просит немедленно исключить Россию из Интерпола

"Наша команда хотел проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказал сомнения по поводу войны на Украине, его сложно было бы убрать из программы. Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно", — заявил агентству руководитель федерации Ральф Толедано.

Он отдельно призвал провести показы в более "мрачной" обстановке, а также сделать пожертвования для бегущих с Украины людей.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.