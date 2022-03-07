МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Тот факт, что в некоторых магазинах ценники меняются по несколько раз в день на фоне введенных в отношении России экономических санкций, не должно становиться поводом для паники и "эмоциональных" покупок, отметил в интервью радио Sputnik эксперт по финансам Никита Демин. Россиянам посоветовали, в каком виде хранить валюту

"Я бы посоветовал не паниковать. Сейчас такое время, когда у людей есть паника, страх. Когда мы пребываем в состоянии стресса, всегда есть шанс совершить ошибку. Я призываю не продавать ничего за гроши и не покупать ничего втридорога. Если люди не будут поддаваться панике и не будут покупать ненужное, то это поможет им не потерять свои сбережения", – сказал он.

По его мнению, удержаться от эмоциональных покупок будет проще, если ходить в магазин с заранее составленным списком.

"И в обычной жизни, когда не происходит каких-то тревожных событий в мире, нужно планировать свои покупки", — отметил Демин, добавив, что идти в магазин надо только со списком, который заранее составлен, и покупать только по нему.

"Это элемент финансовой грамотности. Это незыблемый постулат, который работает", – заключил он.