МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российский фармацевтический рынок в значительной степени импортозависим, но большая часть поставок приходится на Индию и Китай, и последний, в случае ограничения экспорта из Европы, сможет практически полностью его заменить, рассказали РИА Новости эксперты рынка. Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

"В целом, если вдруг дойдёт до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай", — говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Он отметил, что российский рынок в значительной степени импортозависим, но 75% поставок объема в натуральном выражении приходится на Китай и Индию. "Из числа европейских стран наиболее крупные поставщики в натуральном выражении — Франция, Голландия, Германия, Словения и Венгрия, но поставки из них в значительной степени предназначены для обеспечения потребностей собственных предприятий данных компаний, расположенных в России. Они не замещены до сих пор только по причине неконкурентности поставок", — объясняет Беспалов.

В свою очередь гендиректор специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк добавляет, что заместить импорт самостоятельно Россия не сможет. "Даже когда субстанции синтезируются на территории России, очень много ингредиентов используется зарубежных", — говорит он.

И именно с этими поставками сейчас наблюдаются проблемы, говорит Шуляк. "Сейчас существуют проблемы прежде всего в логистике. Во всяком случае, европейская точно нарушена. И соответственно, даже если в этой отрасли не будет санкций и поставщики не прерывают поставок, то поставить в Россию нет возможности", — пояснил аналитик.

С ним согласен Беспалов: "Основные сложности сейчас связаны с запретом полетов над рядом стран, однако авиасообщение закрывало относительно небольшой объём поставок, не более 8-10%… С автомобильным транспортом тоже есть сложности, были прецеденты остановки фур, движущихся в Россию на территории Польши. Логистам приходится искать объездные пути, требовать дополнительные гарантии оплаты".

Однако это, по словам аналитика, не основной фактор, влияющий на рост цен на лекарства. "Прежде всего тут стоит опасаться ситуации на валютном рынке, а также возможного ажиотажа на препараты в рознице", — поясняет Беспалов.

Шуляк уже фиксирует рост спроса. При этом, по его словам, его структура в последнее время изменилась: если в начале года рос спрос на препараты против Covid, то сейчас начинает расти спрос на препараты, которые пациенты применяют постоянно и длительное время. "Пациенты делают запасы, опасаясь повышения цен на лекарства и возможные перебои с их поставками из-за ситуации на Украине", — сказал он.

Но дефицита при этом на рынке не ожидается. "Дефицит мы пока не прогнозируем, определённые проблемы в перспективе нескольких недель возможны из-за проблем с логистикой и ажиотажного спроса", — говорит Беспалов.

Шуляк подчеркивает: запасов лекарств в России пока хватает и хватит еще надолго. "Неизвестно, сколько эта ситуация продлится, когда восстановятся логистические потоки. По разным лекарствам есть разные складские запасы, которые сейчас будут использоваться. За месяц ничего не случится, потому что запасов лекарственных препаратов у нас на несколько месяцев вперед", — сказал он.