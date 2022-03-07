ТОКИО, 7 мар — ПРАЙМ. В правительстве Японии опасаются, что если она примет решение о закрытии своего неба для российских авиакомпаний, то это может привести к сбоям поставок товаров в Японию, сообщил телеканал NHK. Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

"Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров", — приводит канал источник в правительстве.

Между тем в правящей Либерально-демократической партии Японии существует мнение, что Японии нужно "выровнять шаг" с европейскими странами, запретившими полеты российских авиакомпаний над своей территорией, а также призвать к тому же и другие азиатские страны.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.