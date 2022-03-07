МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Грегори Баркер покидает компанию, вместо него должность займёт Кристофер Бернем, сообщила "Эн+ Груп". Попавшие под санкции Фридман и Авен покинут совет директоров Альфа-банка

"Лорд Баркер, который занимал должность председателя совета директоров с момента первичного публичного размещения акций компании в ноябре 2017 года и исполнительного председателя совета директоров с 8 февраля 2019 года, подал в отставку с поста директора компании", — говорится в сообщении.

"Отставка лорда Баркера и уход из группы вступят в силу после короткого периода времени, в течение которого лорд Баркер будет помогать в передаче должности председателя Кристоферу Бэнкрофту Бернему, старшему независимому директору компании", — добавляется там.

Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").