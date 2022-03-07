ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар — ПРАЙМ. Финские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили в понедельник, что уходят с российского рынка. Sephora закрывает магазины в России

"Мы решительно осуждаем вторжение России в независимую Украину. У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, поэтому мы прекращаем свою деятельность в России", — приводится в сообщении цитата гендиректора Valio Анникки Хурме.

У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве. В России в компании Valio работает около 400 человек. Годовой оборот российских предприятий Valio составляет около 85 миллионов евро. Дочерняя компания Valio в России на 100% принадлежит финской.

Об уходе с российского рынка заявил и финский производитель кофе Paulig.

"Компания Paulig уходит из России. Процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства. Процесс начнется немедленно, и в настоящее время оценивается подробный график", — говорится в сообщении.

Россия и близлежащие страны — одно из направлений деятельности Paulig. У Paulig есть завод обжарки кофе в Твери. Ее продукция продается в основном в России. В России в компании Paulig работает около 200 сотрудников, уточнил производитель.