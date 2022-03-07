МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" рассматривает план выделения международного бизнеса алюминиевого производителя "Русала", сообщила компания в своем релизе. Председатель совета директоров "Эн+ Груп" Баркер покидает компанию

"Группа подтверждает, что в настоящее время пересматривает свою стратегию в отношении "Русала". Рассматриваемые варианты включают возможность выделения международного бизнеса "Русала", — говорится в сообщении.

Компания подчеркивает в релизе, что стратегический пересмотр находится на предварительной стадии и любой дальнейший план действий будет рассматриваться и обсуждаться с соответствующими регуляторами и ключевыми акционерами.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").