ВАШИНГТОН, 7 мар — ПРАЙМ. Компания Boeing заявила, что приостанавливает покупку титана из РФ и закрывает технические отделы в Москве и Киеве, сообщает газета Wall Street Journal. Airbus приостановила поддержку российских авиакомпаний

"Boeing заявила, что прекратила закупки российского титана… Она также закрыла свои технические отделы в Москве и Киеве и перестала посылать запчасти для самолетов российским авиакомпаниям", — говорится в сообщении.

В России расположен крупнейший производитель титана в мире — "ВСМПО-АВИСМА". В минувшем ноябре Boeing подписал с компанией меморандум о стратегическом партнерстве, согласно которому "ВСМПО-АВИСМА" называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).

Генеральный директор "ВСМПО-АВИСМА" Дмитрий Осипов прокомментировал решение Boeing приостановить закупку российского титана. "Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий и у Корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках. Мы уже работаем в этом направлении", — сказал он.

Как отмечали опрошенные РИА Новости аналитики, популярность российского титана заключается в совокупности таких составляющих, как понятный производственный цикл, качественное сырье, зарекомендовавшее себя качество продукции, а также конкурентоспособная цена.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 30% всех мировых поставок титана, поэтому глобальной аэрокосмической промышленности будет сложно отказаться от российской продукции, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.