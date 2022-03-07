МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young (EY) объявила о прекращении работы в России, сообщила фирма. СМИ: все магазины Uniqlo продолжат работу в России

"Глобальная организация EY больше не будет обслуживать никаких российских правительственных клиентов, государственные предприятия или находящиеся под санкциями фирмы и частных лиц во всем мире", — сообщила компания.

EY также объявила, что начала реструктуризацию российского подразделения, чтобы отделить его от своей глобальной сети. В России в компании работает более 4,7 тысячи сотрудников, отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник аудиторская компания KPMG также заявила, что приостанавливает работу офисов в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. А аудиторско-консалтинговая PwC объявила, что её подразделение в России выходит из международной сети.