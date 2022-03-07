МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российское подразделение аудиторской компании KPMG выйдет из международной сети, но полностью сохранит свой бизнес в России, заявили в российской компании КПМГ. СМИ: все магазины Uniqlo продолжат работу в России

Аудиторская компания KPMG International сообщила ранее в понедельник о решении приостановить работу офисов в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. В структурах KPMG в Белоруссии и России работают более 4,5 тысячи человек.

"КПМГ сохраняет бизнес в России в полном объеме, но вне международной сети", — уточняют в пресс-службе КПМГ.

"Локальное партнерство сохраняет персонал и деятельность на российском рынке в полном объеме. Наша команда продолжит оказывать услуги клиентам с тем же неизменно высоким уровнем качества и клиентского сервиса, который уже более 30 лет ценит российский бизнес. Все формальные аспекты взаимодействия будут проработаны с каждым клиентом в индивидуальном порядке", — добавили там.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ западные страны ввели новые санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.