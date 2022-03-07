РИМ, 7 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что аресты имущества российских предпринимателей, попавших под санкции ЕС, продолжатся. Берлин считает неразумным отказ от импорта российских энергоносителей

Выступая в Брюсселе перед началом переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Драги рассказал, что Минфин Италии принял меры по заморозке активов "российских олигархов".

"Они были быстро проведены и продолжатся в ближайшие дни. И я бы хотел увидеть похожие, аналогичные меры, принятые всеми нашими странами", — заявил Драги, которого показал Youtube-канал правительственного Дворца Киджи.

Премьер Италии напомнил, что Центробанк страны "потребовал от кредитных учреждений сообщить о применяемых мерах по заморозке и предоставить подробную информацию о вовлеченных субъектах, а также о стоимости и характере активов". "Теперь мы должны действовать, все мы, в этом вопросе быстро", — сказал Драги, перейдя на английский язык.

Финансовая гвардия Италии в субботу провела арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с обострением на Украине. В списке, поступившем в распоряжение РИА Новости, пять позиций почти на 140 миллионов евро. Это виллы, связанные с бизнесменом Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане и телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, и яхты, принадлежащие Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.