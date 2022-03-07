2022-03-07T21:35:32+03:00
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2022
https://1prime.ru/business/20220307/836293719.html
Airbus заявила, что продолжает закупать титан напрямую из России
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Авиастроительный концерн Airbus заявил, что поставляет напрямую титан из России, а также других стран, сообщает агентство Рейтер. "Это осуществляется в соответствии со всеми... ПРАЙМ, 07.03.2022
транспорт, бизнес, новости, airbus, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 7 мар — ПРАЙМ. Авиастроительный концерн Airbus заявил, что поставляет напрямую титан из России, а также других стран, сообщает агентство Рейтер.
"Это осуществляется в соответствии со всеми действующими санкциями и действующими правилами экспортного контроля", — заявили агентству в Airbus.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что компания Boeing заявила о приостановке покупки титана из РФ.
На прошлой неделе сообщалось, что Airbus приостанавливает деятельность инженерного центра в России, а также услуги поддержки российских авиакомпаний.