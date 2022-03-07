ПАРИЖ, 7 мар — ПРАЙМ. Авиастроительный концерн Airbus заявил, что поставляет напрямую титан из России, а также других стран, сообщает агентство Рейтер. В Германии заявили о поиске альтернативы российскому газу с 2021 года

"Это осуществляется в соответствии со всеми действующими санкциями и действующими правилами экспортного контроля", — заявили агентству в Airbus.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что компания Boeing заявила о приостановке покупки титана из РФ.

На прошлой неделе сообщалось, что Airbus приостанавливает деятельность инженерного центра в России, а также услуги поддержки российских авиакомпаний.