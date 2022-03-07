БЕРЛИН, 7 мар — ПРАЙМ. Работа магазинов и онлайн-торговли Adidas в России будет приостановлена до уведомления в связи с ситуацией на Украине, сообщила телерадиокомпания BR со ссылкой на производителя спорттоваров и одежды. СМИ: все магазины Uniqlo продолжат работу в России

При этом сотрудники Adidas в России продолжат получать заработную плату. В концерне сообщили, что продолжают "внимательно наблюдать" за ситуацией, примут в случае необходимости "дальнейшие корпоративные решения".