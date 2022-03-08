МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Российские авиакомпании с 8 марта приостанавливают международные рейсы, чтобы сохранить самолёты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с операцией РФ на Украине. Посольство объяснило задержки рейсов в Египет и из него

Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения — аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

О приостановке полетов сообщили многие российские авиакомпании. "Аэрофлот" с 8 марта прекращает все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск. Международные рейсы во вторник останавливают также "Россия", "Победа", Azur air и другие. Ряд авиакомпаний уже приостановил полеты за рубеж ранее: S7 — ещё с 5 марта, Nordwind и PegasFly — с 7 марта.