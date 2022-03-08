МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Ощущение неопределенности на фоне антироссийских санкций и, как следствие, риска нарушений поставок товаров подталкивает людей к необдуманным покупкам, предупредила в эфире радио Sputnik поведенческий экономист, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Ксения Паниди. Россиянам дали совет, как правильно делать покупки в условиях роста цен

"В ситуации неопределенности очень легко начать совершать покупки из-за паники. У нас есть несколько причин для такого поведения. Во-первых, мы можем начать следовать за толпой, то есть увидеть, что все совершают покупки и тоже начать это делать. Во-вторых, у нас может возникнуть ощущение, что скоро будет дефицит чего-либо. Когда наш мозг думает о дефиците чего-либо, то для него сразу же повышается ценность этого товара, соответственно, повышается наше стремление этот товар купить", – объяснила она.

По словам Паниди, последствия "панического шопинга" отразятся не только на кошельке, но и на эмоциональном состоянии покупателя.

"Последствия нерациональных покупок вполне понятны. Если вы потратитесь на ненужные товары, то у вас останется меньше денег на реально необходимое. Еще будут эмоциональные последствия. У вас может наступить разочарование и сожаление после таких действий", – отметила она.

Эксперт рекомендует следовать долгосрочным финансовым планам и не откладывать намеченные покупки, вместо того чтобы пытаться быстро потратить деньги на ненужные вещи.

"Для начала надо понять, какие вещи вам действительно нужны. Например, если у вас был план на год, и он включал покупку холодильника, то стоит его купить. Если вы давно знали, что вещь вам нужна, то имеет смысл ее купить сейчас. А если вы просто хотите сберечь деньги, то, наверное, не надо вкладываться во второй холодильник. Оценивайте каждую покупку с точки зрения того, насколько вам эта вещь нужна", – дала совет Паниди.