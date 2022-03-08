МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Сеть строительных гипермаркетов OBI останавливает свой бизнес в России, где у нее 27 крупных магазинов и примерно 4,9 тысячи сотрудников, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление компании. IBM приостановила коммерческую деятельность в России

Группа OBI заявила, что "глубоко обеспокоена трагическими событиями и последствиями войны на Украине", которые "уже оказывают сильное воздействие на жизни многих людей и несут непредсказуемые последствия" для бизнеса. По заявлению компании, других вариантов, кроме как остановить бизнес в России, у нее нет.

На прошлой неделе в OBI приняли решение ограничить минимальный размер заказа для доставки в Москве и Московской области.

Ранее ряд компаний уже объявил о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.