МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи в стране, сообщила шведская газета Dagens Industri. Эксперты рассказали о последствиях ухода Coca-Cola и PepsiCo из России

"Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России", — говорится в сообщении газеты.

По данным шведской газеты Aftonbladet, в 2021 году на Россию приходилось 16% всех продаж компании, что составило немногим более одного миллиарда евро. Как пишет газета, компания остается в РФ с целью поддержки продавцов-консультантов.

Компания Oriflame, основанная в Швеции в 1967 году, сегодня является международным косметическим концерном, который имеет представительства в более чем 60 странах. Компания владеет собственными заводами в Швеции, Польше, Китае, России и Индии.