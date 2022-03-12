МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Компания Sony Pictures Entertainment заявила, что приостанавливает всю деятельность в России из-за ситуации с Украиной, пишет издание Variety. СМИ: косметическая компания Oriflame остается в России

Ранее компания приостановила выход своих фильмов, в том числе картины "Морбиус", в прокат в России.

"Мы поддерживаем многие предприятия по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России, и поддерживаем гуманитарные усилия, которые в настоящее время осуществляются на Украине", — цитирует издание председателя и главного исполнительного директора компании Тони Винчикерру.

Согласно заявлению, были приостановлены цифровые релизы проектов компании, в том числе фильма "Человек-паук: Нет пути домой", а также будущие сделки по распространению контента на телевидении. Дочерняя компания Crunchyroll ограничила доступ к аниме-сервису для российских пользователей.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.