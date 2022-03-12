ВАРШАВА, 12 мар — ПРАЙМ. Польша и Литва ищут возможность ограничить движение грузовых автомобилей в Россию и Белоруссию без общего решения Европейского совета, сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Польши Петр Мюллер журналистам в субботу. Грузооборот морских портов России вырос с января по февраль

"Санкции, касающиеся ограничения товарообмена, принимаются на уровне решения Европейского совета. В соответствии с трактатами такие решения принимаются ЕС. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий много раз призывал расширить санкции таким образом", — сказал Мюллер.

"Но учитывая, что, к сожалению, на уровне всего ЕС нет согласия, мы ищем такие правовые решения и лазейки, чтобы ограничить такого типа деятельность, но это возможно только в том случае, если мы примем такое решение одновременно с другими странами нашей части региона. Если же только мы закроем границу, то движение товаров пойдет, например, через Литву", — добавил он.

По словам Мюллера, в субботу польский премьер уже имел беседу по данному вопросу с премьером Литвы. "Чтобы это имело эффект, а не стало лишь элементом жеста, такую деятельность нужно координировать. Мы рассчитываем, что такие координированные решения будут приниматься в ближайшее время. Но, к сожалению, эти решения придется принимать вопреки тому, что Евросовет таких далекоидущих шагов сделать не хочет", — заключил Мюллер.