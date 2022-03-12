МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Шведский сервис аудиокниг Storytel продолжает действовать на территории РФ — приложение сервиса работает, текущие пользователи могут продлить подписку, сообщается в telegram-канале представительства компании в России. Рогозин рассказал, что может заставить западные бренды вернуться в Россию

Ранее сервис объявил о приостановке работы в России на фоне событий на Украине, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента. Также представительство сервиса в России сообщало РИА Новости, что сервис тем не менее будет оставаться доступным для текущих подписчиков.

"Важная информация для наших подписчиков: приложение работает и подписку продлить можно. Нужно дослушать до конца оплаченного периода и переподписаться через наш сайт, если раньше подписка была оформлена через AppStore или PlayMarket. Далее поменяйте в настройках AppStore/PlayMarket способ оплаты на оплату со счёта мобильного телефона", — говорится в сообщении.

Корреспондент РИА Новости попробовал оформить подписку на сервис Storytel в качестве нового пользователя. Сайт предлагает зарегистрировать аккаунт, переводит на страницу с подробной информацией об оплате и полем для согласия с условиями подписки, затем — непосредственно на страницу оплаты, где нужно ввести данные карты.