МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В условиях санкций, введённых против России, Крым с его курортами заинтересован в введении моратория на банкротство российских туроператоров, грозящее им из-за прекращения полётов в целый ряд стран, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Россиянам назвали лучшие туристические направления для марта

"Крым заинтересован в проработке механизма введения моратория на банкротство туроператоров в связи с приостановкой продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение с Россией и приняли экономические меры сдерживания туристических потоков", — сказала она.

Также, отметила Ковитиди, в Крыму считают необходимым расширить сеть внутренних авиаперевозок и утвердить сетку международных рейсов из российских аэропортов для авиакомпаний из "дружественных" стран.

Помимо этого, необходимо расширить программы субсидирования авиа-, железнодорожных и автомобильных автобусных пассажирских перевозок в Крым, подчеркнула Ковитиди.

Актуальным является, сказала сенатор, доступность кредитных ресурсов для санаториев и гостиниц при подготовке к курортному сезону, а также для инвесторов в туристической сфере, что, по ее словам, имеет огромное значение для развития отрасли.

Парламентарий заявила, что в этом году стоимость поездки в Крым может снизиться.

"Для недопущения повышения стоимости туристических услуг в период 2022 года республикой предпринимается комплекс мер по нормализации стоимости продуктов питания, непродовольственной группы товаров, а также отделочных материалов, что может положительно отразиться на снижении стоимости туристического продукта", — сообщила Ковитиди.

"Крым, несомненно, станет одним из самых востребованных курортов этими летом", — заявила она.