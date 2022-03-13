МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram, что в нынешней ситуации бизнесу нельзя наживаться на людях, даже ценой личной прибыли, требуется пересмотреть подходы и искать решения по обеспечению стабильности, которые снимут проблемы, появившиеся из-за санкций. Силуанов рассказал об эффекте от санкций против России

Он также отметил, что США ждут от экономической войны с Россией паники и напряжения в обществе, эти вызовы россияне могут преодолеть объединившись.

Володин подчеркнул, что некоторые россияне отдают последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев Донбасса, а кто-то едет пережидать непростое время за границу или, находясь в РФ, повышает цены для своих сограждан.

По словам спикера, сейчас поступает информация из регионов о снижении цен на дизельное топливо, удобрения и это крайне важно для жителей села, для тех, кто готовится к весенне-полевым работам, и для всех остальных. Он пояснил, что это позволит иметь в РФ необходимые продукты питания не только в этом году, но и на будущее.

Володин рассказал, что депутаты поддерживают работу Минпромторга РФ по снижению цены на металл, а внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары. Боррель рассказал о наступлении эффекта от санкций для России

Спикер особо отметил, что тем, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях, сохранении рабочих мест, расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний, и добавил, что жизнь показала, что за рубежом россиян никто не ждет.

По мнению Володина, сегодня наступило время, когда каждому необходимо осознать свою ответственность за судьбу страны. Он назвал его моментом истины для всех.

Спикер также заявил, что многие россияне вспоминают 90-е годы, запасаясь продуктами питания и создавая повышенный спрос, однако на сегодняшний день продовольственная безопасность обеспечена в России, а ажиотаж идет на руку спекулянтам.

По его словам, достаточно вспомнить ситуацию с пандемией два года назад.