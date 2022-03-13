ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — ПРАЙМ. В случае спада объёмов коммерческого и промышленного строительства из-за санкций, власти будут принимать меры поддержки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Совфед одобрил закон о поддержке застройщиков и дольщиков

"Конечно, по коммерческой недвижимости, промышленному строительству — да, будет определенный спад. Это безусловно. Но мы тоже будем смотреть, какие принять меры, как это нивелировать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.

Поддержка со стороны правительства РФ будет оказана и по жилищному строительству страны, добавил он.

"Задачи: хотя бы подтянуться на уровне прошлого года. Но прошлый год у нас был рекордный за всю историю страны: мы никогда не вводили столько жилья", — отметил он.

На стройке и в ЖКХ сегодня работают 12 миллионов человек, занятость которых также важно поддерживать, подытожил он.

ПОДДЕРЖКА ИПОТЕЧНЫХ ГОСПРОГРАММ

Хуснуллин также рассказал, что на субсидирование ипотечных программ с государственной поддержкой правительство выделит ещё более 200 миллиардов рублей.

Ранее он сообщал, что ни одна льготная программа ипотеки в России не была сокращена, несмотря на рост ключевой ставки.

"У нас ставка для молодых семей под 6%, несмотря на то, что банки дают под 23%, сохранилась. Ставка по льготной ипотеке — это 7% и 3 миллиона кредит — сохранилась. Дальневосточная, сельская ипотека — у нас все сохранилось. Это непростое решение. Только на поддержку этих мер нам понадобится более 200 миллиардов рублей", — сказал он.