МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. США по итогам 2021 года находились на седьмом месте по импорту водки из России с долей около 10% от общего объема поставок, рассказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Президент США Джо Байден в пятницу анонсировал новый пакет санкций из-за событий на Украине, который включает запрет на импорт алкоголя, икры и алмазов из России. Запрет, по данным Минфина США, вступит в силу 25 марта. При этом уже с начала марта американские штаты один за другим отказываются от водки российского производства в знак солидарности с Украиной.

"США завозили из России в основном водку, и по итогам 2021 года находились на седьмом месте по ее экспорту, сразу после Армении, поставки были в объеме 2,8 миллиона литров, это почти на 20% меньше, чем в 2020-м, то есть американский рынок для русской водки — падающий", — сказал Ставцев.

При этом сам водочный рынок США был сформирован водкой Smirnoff, которая на тот момент уже принадлежала американской компании Heublein. Что касается русской водки, сейчас львиная доля поставок из России в США принадлежит бренду "Русский стандарт" холдинга Roust Рустама Тарико — второго по величине производителя водки в мире, уточняет эксперт.

Экспорт водки из России, по данным ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе, в 2021 году вырос на 5,6% по сравнению с предыдущим годом и достиг 23 миллионов литров, при этом из-за роста цен на мировом рынке объем экспорта в денежном выражении увеличился на 12% — до 160 миллионов долларов.