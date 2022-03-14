МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Некоторые предприятия McDonald's в понедельник продолжают функционировать, так как завершают производственные процессы, приостановка работы заведений запланирована на 14 марта включительно, уточнили РИА Новости в пресс-службе компании. Девелопер Crocus Group поддержит российских ритейлеров

Очевидцы выкладывают в социальные сети снимки некоторых ресторанов сети McDonald's, которые на утро понедельника все еще открыты. При этом в пятницу компания заявила, что приостановит работу ресторанов сети 14 марта.

"Сегодня некоторые рестораны сети McDonald's продолжили работу. Как мы и писали в стейтменте, приостановка запланирована на 14 марта включительно. Некоторые предприятия завершают производственные процессы", — уточнили в компании.