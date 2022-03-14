ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет рейсы в Казахстан до 30 апреля, уточняет перевозчик. Росавиация и авиакомпании корректируют расписание полетов

Ранее в пресс-службе перевозчика РИА Новости сообщили, что рейсы в Казахстан отменяются до конца марта.

"В связи с текущей геополитической обстановкой авиакомпания вынуждена приостановить полетную программу в Казахстан до 30 апреля 2022 года. Если ваш рейс отменен, вы можете переоформить билет с вылетом до 30.05.2022 по месту приобретения, обратиться в службу поддержки пассажиров — в связи с большим количеством обращений просим вас отложить звонок, если ваш вылет не в ближайшие 48 часов, — либо оформить возврат денежных средств", — говорится в сообщении компании.

В минувшую пятницу "Уральские авиалинии" объявили, что открывают дополнительные рейсы в Казахстан.

В четверг директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный в ходе конференции MRO Russia & CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.