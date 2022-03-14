МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Новые антироссийские санкции серьезно осложнили положение компаний малого и среднего предпринимательства, из-за высокой зависимости страны от импорта они повлияли на 84,1% компаний. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он отметил, что после введения новых санкций положение компаний серьезно усугубилось. "Кризис по-настоящему тяжелый. Если старыми санкциями, введенными до 24 февраля, до начала военной операции на Украине, было затронуто 26,4% компаний, то сейчас уже 84,1%",- подчеркнул он, ссылаясь на результаты мониторинга "Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций", проведенного Институтом экономики роста им. Столыпина в период с 18 февраля по 7 марта среди 6000 предпринимателей.

По мнению Титова, воздействие санкций усиливается из-за высокой зависимости страны от импорта. "Несмотря на то, что прямым импортом занимается меньшая часть компаний, импортную составляющую больше 10% имеет (73,2%) компаний, (36,3%) зависят от импорта больше, чем на 50%, (36,9%) имеют импортную составляющую в бизнесе от 10 до 50%",- привел он цифры из исследования.

Самой главной проблемой в связи с новыми санкциями, считает омбудсмен, "все-таки является рост закупочных цен". "Это может иметь системное воздействие на рост издержек российского бизнеса, а значит вести к резкому снижению его конкурентоспособности. При том, что большинство компаний – 56% — не вышло из предыдущего кризиса, связанного с ковидом, дальнейшее падение может быть сокрушительным",- заметил он.

По словам Титова, правительством предпринимаются меры, но пока они косметические. "Речь же должна идти о спасении МСП. Для этого необходимы серьезные изменения, прежде всего, надо снизить ставку страховых взносов, сделав ее единой для всех, следует ввести мораторий на выплату основного долга, сохранить только выплату процентов, заморозить повышение кадастровой стоимости…",- подчеркнул омбудсмен.

Важно, по его мнению, добиться того, чтобы произошли существенные изменения в структуре российского МСП, где пока сильный перекос в сторону торговли и предоставления услуг. "Лишь 7% занимаются производством",- сказал он.

"Предприниматели всегда в сложный период спасали Россию. Мы сегодня на развилке – либо будем и дальше развивать экономику, либо можем скатиться в советское прошлое",- заключил Титов.