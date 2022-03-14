МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на повышение устойчивости транспортного комплекса в условиях санкционного давления, предусмотрена возможность регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, выдавать им российские сертификаты летной годности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам члена комитета СФ по экономполитике Александра Пронюшкина, закон направлен на поддержку транспортных компаний в области гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях введения рядом стран санкций, влияющих на их деятельность.

Документом предусмотрена возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний, выдавать им российские сертификаты летной годности. Это позволит российским компаниям сохранить парк самолетов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертификация воздушных судов будет проводиться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит профильное ведомство.

В сфере морского и внутреннего водного транспорта правительству РФ предоставляются полномочия устанавливать ответные ограничения в отношении иностранных судов тех государств, которые запретили российским судам заходить в свои порты.

В сфере железнодорожного транспорта устанавливается требование об обязательном прохождении подвижным составом пономерного учета. Как отмечается в документе, учитывая наличие повышенного риска наложения на российские компании санкционных ограничений, существует необходимость регулирования отношений в области пономерного учета на уровне российского нормативного правового акта.

Продлевается до 31 декабря 2023 года срок, до которого субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики должны обеспечить проведение сертификации средств обеспечения транспортной безопасности, установленных и используемых на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.