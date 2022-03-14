МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ допускает, что правительство прибегнет к установлению фиксированных цен на продукты питания, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в ходе совещания с металлургическими компаниями и металлотрейдерами, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости. Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G повышает цены

Комментируя ситуацию с ценами на металлургическую продукцию, Евтухов отметил, что если не удастся договориться с производителями о снижении нынешних высоких цен, то будет подготовлена поправка, дающая правительству право устанавливать цены на продукцию металлургов и стройматериалы. То есть тогда уже на правительственном уровне будут предписаны цены, по которым будут торговать, пояснил он.

"У нас такое полномочие есть по продуктам питания, и мы ни разу им не пользовались… Может быть, по продуктам питания придется этим воспользоваться", — заявил замглавы Минпромторга, переходя к теме цен на продукты питания.

В частности, он упомянул ситуацию с фасовщиками сахара, которые придерживают продукцию на складах. "Проблемы возникли из-за того, что фасовщики, которые должны поставлять его в сети, забирают продукцию на склад и ждут, когда сахар поднимется на 50% в цене", — сказал Евтухов. При этом замглавы Минпромторга подчеркнул, что в стране не наблюдается дефицита сахара.

Крупнейшие производители сахара в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза в феврале зафиксировали отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года. В прошлом году цены стабилизировались соглашениями между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими ритейлерами и производителями: до 1 июня цены были зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице.

Согласно данным Росстата, цена на сахар с 26 февраля по 4 марта 2022 года показала наибольший рост среди продовольственных товаров, не считая плодоовощной продукции, — 3,29% по сравнению с предыдущей неделей, детские овощные консервы подорожали на 2,39%.