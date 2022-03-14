ДОХА, 14 мар — ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Flydubai продлила приостановку полетов на Украину, в Белоруссию и ряд городов юга России до 8 мая, говорится в сообщении авиахолдинга Emirates, полученном РИА Новости. Авиакомпания "Ютэйр" перевела в отечественный реестр 50 самолетов

"Авиакомпании-партнеры Emirates — Flydubai и S7 — продлили приостановку выполнения некоторых рейсов в Россию, Украину и Белоруссию до 8 мая из-за закрытия воздушного пространства над этими районами. Путешественники, которые забронировали рейсы в эти города в качестве конечного пункта назначения, не будут допущены к посадке в пункте отправления", — отмечается в сообщении компании.

Flydubai не будет летать до Краснодара и Ростова-на-Дону до 8 мая, в то же время выполняющая рейсы из Дубая низкобюджетная эмиратская авиакомпания ранее сообщала, что увеличивает число рейсов до Москвы до 28 в неделю. Кроме того, она продолжает выполнять полеты еще в шесть городов России.

Выполняющая рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Дубая авиакомпания Emirates продолжает полеты, как и летающие из Шарджи и столицы ОАЭ Абу-Даби авиакомпании Air Arabia и Etihad.

Эмиратские авиакомпании перестали выполнять рейсы на Украину с конца февраля из-за начала военного конфликта в этой стране.