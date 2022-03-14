2022-03-14T15:51:11+03:00
2022-03-14T15:51:11+03:00
2022-03-14T15:51:11+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220314/836373043.html
Авиакомпания "Ютэйр" перевела в отечественный реестр 50 самолетов
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ЮТЭЙР ПЕРЕВЕЛА В ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 50 САМОЛЕТОВ, ИХ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ И ЗАКАЗЧИКОВ — АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР ПОЛУЧИЛА ОТ БЕРМУДСКИХ АВИАВЛАСТЕЙ... ПРАЙМ, 14.03.2022
транспорт, бизнес, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/90/832439095.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/90/832439095.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/90/832439092.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/90/832439092.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/90/832439089.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83243/90/832439089.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ЮТЭЙР ПЕРЕВЕЛА В ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 50 САМОЛЕТОВ, ИХ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ И ЗАКАЗЧИКОВ — АВИАКОМПАНИЯ
ЮТЭЙР ПОЛУЧИЛА ОТ БЕРМУДСКИХ АВИАВЛАСТЕЙ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ СЕРТИФИКАТОВ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ПО РЯДЯ САМОЛЕТОВ И ОГРАНИЧИЛА ИХ ПОЛЕТЫ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется