МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ЮТЭЙР ПЕРЕВЕЛА В ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 50 САМОЛЕТОВ, ИХ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ И ЗАКАЗЧИКОВ — АВИАКОМПАНИЯ

ЮТЭЙР ПОЛУЧИЛА ОТ БЕРМУДСКИХ АВИАВЛАСТЕЙ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ СЕРТИФИКАТОВ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ПО РЯДЯ САМОЛЕТОВ И ОГРАНИЧИЛА ИХ ПОЛЕТЫ — КОМПАНИЯ

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