БЕЛГРАД, 14 мар — ПРАЙМ. Авиарейс по маршруту Белград-Москва второй раз за 4 дня возвращается в Сербию из-за сигнала о взрывном устройстве на борту, в этот раз сообщение пришло с Украины, передает портал издания Vecernje novosti со ссылкой на источник. Летевший из Мурманска SSJ100 экстренно сел в "Шереметьево"

Национальный авиаперевозчик Air Serbia является единственной авиакомпанией из Европы, которая продолжает выполнять регулярные авиаперелеты в Россию дважды в день.

"Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета Белград-Москва, по данным нашего источника, поступило с электронного адреса на Украине. Самолет возвращается в Белград", — передает портал издания.

Президент Сербии Александр Вучич 12 марта заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с РФ и вынуждена будет сократить число вылетов.

Неизвестный сообщал 11 марта о том, что дневной рейс заминирован. Самолет был возвращен в Белград, взрывчатку на борту не нашли.