АНТАЛЬЯ, 14 мар — ПРАЙМ. Турция готова инвестировать в различные сферы бизнеса в России после ухода из страны в связи с санкционной политикой ряда западных компаний, заявил РИА Новости один из членов Союза экспортеров Турции. Ни угля, ни газа. Германия загоняет себя в угол, желая навредить Путину

По словам собеседника агентства, выход иностранных компаний из России создает "большие возможности для турецких компаний".

"Например, IKEA решила выйти из России. Здесь турецкие производители мебели для дома, которые, кстати, являются ее (IKEA) основным поставщиком, могут заполнить оставленную после ее ухода пустоту в этом секторе", — сказал член Союза экспортеров Турции, пожелавший не называть своего имени.

Собеседник агентства указал на возможность увеличения прихода на российский рынок кожевенных и пищевых компаний, которые могут иметь большой потенциал в РФ.

"Турецкие компании, работающие в различных секторах, сейчас наблюдают за ситуацией, ждут, когда рассеется неопределенность, чтобы начать инвестировать в Россию", — сказал источник.

По его словам, если период западных санкций затянется, "турецкие промышленники должны будут найти способ выйти на российский рынок на долгосрочную перспективу".

"Если Россия потребует поставить ей различные продукты, то Турция будет способна удовлетворить все то, что нужно России, она заполнит пустоту, образовавшуюся в результате ухода иностранных компаний", — добавил собеседник из Союза экспортеров Турции.