МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ростуризм возобновляет продажу туров по России с кешбэком с 15 марта, отправиться в поездки можно с даты продаж и до 1 июля.

Данный этап программы будет уже вторым с начала 2022 года. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа — зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.

Программа возобновляется с 15 марта. Окно продаж – с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в связи с возобновлением программы сообщала, что такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

По условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по 5 миллиардов рублей госсредств.