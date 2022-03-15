МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры ожидают роста продаж туров по РФ на 30-40% к нынешним объемам бронирования после старта программы туристического кешбэка, рассказали РИА Новости представители отрасли.

Ростуризм возобновил программу туристического кешбэка с 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. То есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля.

"После старта акции с кешбэком, однозначно, ожидаем прирост продаж на уровне 30-40% к нынешним объемам бронирований. Прогнозируем рост спроса на черноморское побережье Краснодарского края, в Калининградскую область, Санкт-Петербург и Казань", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Ожидают роста спроса на туры по РФ и в Anex Tour, а также в туроператоре "Дельфин". Гендиректор туркомпании Сергей Ромашкин сказал, что ожидает, что со стартом акции рост бронирований поднимется как минимум на 20%. "Это связано с тем, что в этом раунде кешбэка добавлены очень важные месяцы — май и июнь. Это уже начало высокого сезона", — сказал он.

Ромашкин рассказал о том, что у представителей отрасли есть опасения, что самолетов может не хватить для перевозки всех туристов из-за введенных в отношении России ограничений. "Ситуация с самолетами меняется каждый день. Мы пока не понимаем, сумеют ли авиакомпании обеспечить перевозку хотя бы по России в объемах 2021 года. Есть ощущение, что их может не хватить. Мы ждем информацию от авиакомпаний", — уточнил глава туроператора.

Говоря о закрытом небе над югом России, Ромашкин напомнил о тренде 2021 года, когда большая часть туристов прибывала на курорты на личном автотранспорте. "Мы ожидаем, что даже если аэропорты не откроются до конца года, то большую часть турпотока тот же Крым примет по крымскому мосту. Однако есть 25-30% туристов, которые не готовы ехать своим ходом через полстраны, их мы потеряем. Но надеемся все же на лучший исход событий", — добавил он.

В программе туристического кешбэка участвуют все регионы. В поездке нужно провести от двух ночей и оплатить ее картой "Мир". На карту в течение пяти дней автоматически возвращается 20% от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.