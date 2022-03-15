МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Скупать лекарства в аптеках из-за опасения их дефицита в РФ бессмысленно — запасов на складах много, а кроме того, у купленных впрок лекарств может истечь срок годности, рассказал РИА Новости научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков. Названа настоящая проблема с покупкой лекарств

"Подобные действия вызывают только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле проблемы с лекарствами отсутствуют. Дело в том, что крупные федеральные аптечные сети имеют достаточно большие склады, которые могут обеспечивать розницу препаратами на протяжении нескольких месяцев. Плюс аптечные сети могут закрыть по действующим контрактам поставки в лечебные учреждения", — сказал Измалков.

Запасаться медикаментами нерационально и неразумно, "по той простой причине, что у них ограничен срок годности", отметил эксперт.

Он добавил, что "значимых форс-мажоров по лекарственным препаратам нет".

"Лекарства и изделия медицинского назначения не находятся под санкциями. Пока наиболее сложный вопрос – логистика и пути доставки медикаментов. Все крупные поставщики решат этот вопрос. За то время, пока склады опустошатся, сформируются новые логистические цепочки и поставки препаратов возобновятся. Да, возможно, изменится цена, но она будет зависеть от курса валюты, а не от логистики", — заключил Измалков.