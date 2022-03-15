МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Французские компании, в том числе "Ашан", "Данон", "Леруа Мерлен" и "Декатлон", остаются в России, заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье. Экономист указал, на что пойдет западный бизнес, чтобы остаться в России

Он уточнил, что французское правительство не давало бизнесу рекомендаций уходить из РФ.

В эфире телеканала BFMTV де Безье утвердительно ответил на вопрос, могут ли французские компании продолжать деятельность в России. По его словам, в общей сложности во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек.

"Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя — платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT… Наша ответственность как работодателя — поддержать наших сотрудников и российских граждан, которые не являются ответственными за эту войну", — подчеркнул он. Названа настоящая причина ухода западных брендов из России

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

На этом фоне ряд иностранных компаний, в числе которых Starbucks, Coca-Cola, General Electric, ИКЕА, сообщили о приостановке своей деятельности в РФ.