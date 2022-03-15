ЦЮРИХ, 15 мар — ПРАЙМ. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S решил продать все свои активы в России, сообщил генеральный директор компании Сёрен Скоу в ходе заседания ежегодного собрания акционеров. Россия повышает пошлину на экспорт нефти

Кроме того, компания прекратила закупки российской нефти для своих судов, а в начале марта остановила прием новых заказов из России (кроме перевозок продуктов питания и лекарств).

По словам Скоу, компания при текущих условиях не может "участвовать в управлении критически важной портовой инфраструктурой России.

В конце предыдущей недели APM Terminals B.V. — "дочка" Moller-Maersk — уведомила Global Ports о намерении выйти из акционерного капитала компании.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

На этом фоне ряд иностранных компаний, в числе которых Starbucks, Coca-Cola, General Electric, ИКЕА, сообщили о приостановке своей деятельности в РФ.