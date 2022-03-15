МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Росздравнадзор еженедельно будет проводить встречи с производителями и дистрибьютерами лекарств для бесперебойного обеспечения медикаментами, сообщила пресс-служба ведомства.

"По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко рабочие встречи Росздравнадзора с производителями и дистрибьютерами лекарственных средств по вопросу бесперебойного лекарственного обеспечения будут проходить в еженедельном режиме", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор за последний месяц не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств.