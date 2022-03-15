Росздравнадзор планирует регулярные контакты с производителями лекарств
Росздравнадзор будет встречаться с производителями лекарств для регулярного обеспечения
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Росздравнадзор еженедельно будет проводить встречи с производителями и дистрибьютерами лекарств для бесперебойного обеспечения медикаментами, сообщила пресс-служба ведомства.
"По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко рабочие встречи Росздравнадзора с производителями и дистрибьютерами лекарственных средств по вопросу бесперебойного лекарственного обеспечения будут проходить в еженедельном режиме", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Росздравнадзор за последний месяц не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств.