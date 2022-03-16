МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов на создание и расширение российских сетей быстрого питания в городе в рамках пакета дополнительных мер по стабилизации экономики в условиях санкций, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Собянин объявил о мерах поддержки бизнеса

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Заявки на гранты будут приниматься с 28 марта по 30 июня, уточняется в сообщении.

Отмечается, что для получения гранта необходимо открыть новую точку общественного питания в сегменте быстрого обслуживания (фастфуд) по доступным ценам и нанять новых сотрудников. Размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы.

Ожидается, что такая мера поддержки будет способствовать дальнейшему развитию индустрии быстрого питания в Москве и позволит российским сетям в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся иностранные предприятия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

На этом фоне около 60 иностранных компаний, в числе которых McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, General Electric, Shell, Porsche, Toyota, H&M ИКЕА, Apple, Adidas, сообщили о приостановке своей деятельности в РФ.