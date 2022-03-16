МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" из-за снижения производственной загрузки разработал комплекс антикризисных мер, сообщает воздушная гавань. "Шереметьево" временно закрывает терминал D

"Международный аэропорт "Шереметьево" в период существенного снижения производственной загрузки из-за вводимых ограничений в сфере международных авиационных перевозок разработал комплекс антикризисных мер во всех сферах деятельности группы компаний МАШ", — говорится в сообщении.

Так, аэропорт вывел из эксплуатации ВПП-3, терминал E, терминал D (с 15 марта), приостановил инвестиционные проекты, существенно сократил непроизводственные расходы, перераспределил производственные ресурсы, оптимизировал технологические процессы.

Меры будут действовать до соответствующего восстановления объема пассажирских перевозок и интенсивности взлетно-посадочных операций.

Кроме того, временно изменен график движения поездов межтерминального перехода: с 15 марта между станциями "Шереметьево 1" и "Шереметьево 2" курсирует один из двух поездов. Многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади терминала D временно закрыты.

Уточняется, что главной задачей на данном этапе является максимальное сохранение производственного потенциала компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях, а в перспективе — для обеспечения восстановления и дальнейшего наращивания объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Руководство аэропорта осуществляет постоянный мониторинг текущей ситуации и продолжает оперативно реагировать на изменения обстановки, отмечает "Шереметьево".