КАНАДА ЗАКРЫВАЕТ СВОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ ИЗ-ЗА СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ — МИНИСТР ТРАНСПОРТА
https://1prime.ru/business/20220316/836398013.html
Санкции против РФ
Зеленский призвал американские компании покинуть российский рынок
Нефть
МЭА резко понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году
Украинский кризис
Кремль назвал идею, которая может стать компромиссом в диалоге с Киевом
Авто
Автозаводы в Европе остановлены из-за нехватки украинских комплектующих
Пандемия коронавируса
Россиян предупредили о распространении "стелс-омикрона"
Криптовалюты
Цена биткоина превысила $40 тысяч
Торги
Белорусская биржа запустит торги юанем
Экономика в период санкций
Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России
Пенсии
Путин анонсировал решение по увеличению пенсий и соцвыплат
КАНАДА ЗАКРЫВАЕТ СВОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ ИЗ-ЗА СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ — МИНИСТР ТРАНСПОРТА
https://1prime.ru/business/20220316/836398013.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.