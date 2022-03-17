МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минпромторг направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей России рекомендации по работе с поставщиками в новых сложившихся условиях, следует из письма замглавы ведомства Виктора Евтухова, с которым ознакомилось РИА Новости. ФАС проверяет участников рынка сахара

Так, министерство предлагает объявить мораторий на штрафы для поставщиков, которые в настоящее время не могут в полной мере выполнять обязательства по заключенным договорам, однако "прилагают все усилия к минимизации рисков для обеих сторон, а также находятся в нормальном рабочем взаимодействии". Кроме того, Минпромторг рекомендует "максимально оперативно" согласовывать с поставщиками все изменения договорных отношений.

АКОРТ в связи с этим прокомментировал РИА Новости, что конкретные изменения в политике штрафов и пересмотре цен ее участники будут принимать индивидуально — например, X5 Group и "Детский мир" уже временно отменили систему штрафов за недопоставку товаров и сократили срок рассмотрения изменения цен. При этом там отметили, что "готовы поддержать поставщиков".

"В текущей ситуации как никогда важно сохранение добросовестного партнерства и слаженности действий всех участников рынка. Только такой подход позволит нам защитить интересы наших потребителей. И мы очень рассчитываем, что поставщики сохранят ответственный подход к работе и не допустят одностороннего отказа от исполнения договоров или применения угроз остановки поставок в целях пересмотра условий сотрудничества, а также обеспечения надлежащего качества поставляемой на полки продукции", — подчеркнул председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Путин поручил отслеживать ситуацию с ценами в России

Кроме того, в "Союзмолоке" сообщили агентству, что также считают важным ввести эмбарго на наложение штрафов на поставщиков за недопоставку товаров и "сократить сроки пересмотра контрактных цен по заявке".

Также ранее исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков заявлял, что в текущих экономических условиях, когда российские производители терпят значительные убытки, отмена штрафов и ускоренное согласование изменения цен — единственный способ обеспечить регулярность поставок и максимально сдержать ценовые колебания.