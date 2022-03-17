МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о запрете Samsung и ее российской "дочке" продавать в РФ смартфоны с Samsung Рау, свидетельствуют материалы суда.

Решение о запрете распространялось на 61 модель смартфонов этой южнокорейской фирмы.

"В иске Sqwin SA полностью отказано", — подтвердил источник РИА Новости и добавил, что по делу был принят новый судебный акт.