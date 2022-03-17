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https://1prime.ru/business/20220317/836403886.html
Суд отменил решение о запрете продавать в России смартфоны с Samsung Рау
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Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о запрете Samsung и ее российской "дочке" продавать в РФ смартфоны с Samsung Рау, свидетельствуют материалы суда. Решение о... ПРАЙМ, 17.03.2022
бизнес, технологии, новости, суд, samsung, samsungpay, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о запрете Samsung и ее российской "дочке" продавать в РФ смартфоны с Samsung Рау, свидетельствуют материалы суда.
Решение о запрете распространялось на 61 модель смартфонов этой южнокорейской фирмы.
"В иске Sqwin SA полностью отказано", — подтвердил источник РИА Новости и добавил, что по делу был принят новый судебный акт.